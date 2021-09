Koninklijke onderscheiding voor voorzitter van jubilerend Paddevol

nieuws

Voorzitter en oprichter Harry Hulscher van volleybalclub Paddevol heeft zaterdag uit handen van burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen een koninklijke onderscheiding gekregen.

Paddevol werd vijftig jaar geleden opgericht en viert dit weekend het jubileumfeest. “Hulscher trekt al vijftig jaar met veel enthousiasme de kar”, laat de volleybalclub weten. “Niet alleen als voorzitter, maar ook als penningmeester. En dat is opmerkelijk, omdat Paddevol een erg bijzondere vereniging is. De leden zijn namelijk zeer trouw. De gemiddelde leeftijd van de actieve volleyballers is inmiddels 66,5 jaar. Zo is de vereniging een mooi voorbeeld van healthy ageing. Door de jaren heen zijn er iets meer dan tachtig leden geweest.”

De volleybalvereniging werd opgericht in de zomer van 1971. Aanvankelijk werden de trainingen en wedstrijden afgewerkt in de wijk Paddepoel, wat ook de thuisbasis is. Tegenwoordig speelt men in de wijk Vinkhuizen. Tijdens het jubileumfeestje, dat in het Scandinavisch Dorp werd gehouden, werd er ook een jubileumboek gepresenteerd. ‘Hoppa, 50 jaar Paddevol’, is geschreven door Guus Termeer. In het boek blikt hij met interviews, anekdotes en foto’s terug op de afgelopen vijftig jaar.