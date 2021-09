Koning Willem-Alexander houdt openingswoord bij vijfde symposium ‘Wind meets Gas’

nieuws

Koning Willem Alexander tijdens zijn bezoek in 2018 aan Groningen. Foto: Henk Ellérie

Zijne Majesteit de Koning opent donderdagochtend 7 oktober het jaarlijkse tweedaagse symposium van Wind Meets Gas in de Martinikerk in Groningen. Dat lieten de organisatie van het symposium en de Rijksvoorlichtingsdienst maandagochtend weten.

Koning Willem-Alexander houdt een openingswoord voor het symposium, waarbij energie-experts en beleidsmakers uit binnen- en buitenland ingaan op de laatste ontwikkelingen in de energietransitie in relatie tot waterstof. Het thema van deze vijfde editie van het symposium, een initiatief van New Energy Coalition, is de rol van het Noordzeegebied bij het versnellen en het opschalen van de energietransitie en het streven om klimaatneutraal te zijn tegen 2050.

De Koning bezoekt ook nog een foto-expositie over activiteiten en werkgelegenheid die samengaan met de ontwikkeling van de waterstof-waardeketen in de regio. Koning Willem-Alexander spreekt hier met verschillende deelnemers van het symposium.

Programma

Na het openingswoord van Koning Willem-Alexander spreken Sandor Gaastra (directeur-generaal klimaat en energie van het ministerie Economische Zaken) en Diederik Samsom (kabinetschef van eurocommissaris Frans Timmermans, verantwoordelijk is voor het Europese klimaatbeleid).

Vervolgens wordt een 3D-presentatie getoond over project HEAVENN, diverse demonstratieprojecten waarin de kernelementen productie, distributie, opslag en lokaal eindgebruik van waterstof worden samengebracht in een ‘Hydrogen Valley.’ Aansluitend wordt toelichting gegeven bij een door waterstof aangedreven vrachtwagen. Het is één van de nieuwe modellen van Holthausen/Hyzon Motors uit Winschoten, een bedrijf gespecialiseerd is in het bouwen van op waterstof aangedreven vrachtwagens.