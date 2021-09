Komende vrijdag lopen 116 vrouwen van Westerbork naar Groningen: “Het was een oorlogsgeheim”

nieuws

Foto: Fotograaf onbekend, collectie Anefo, Nationaal Archief.

Een groep van 116 vrouwen loopt komende vrijdag een vrouwenmars van Westerbork naar Groningen. Daarmee wordt een tocht herbeleefd die in april 1945 ook werd gelopen.

De vrouwen verbleven in 1945 als gevangenen in een barak in het doorgangskamp. De ramen van deze barak waren wit geverfd zodat ze niet naar buiten konden kijken. De vrouwen kregen blauwe overalls, die eerder door joden waren gedragen. Op de rug stonden rode nummers. Hun werk bestond uit het sorteren van materiaal uit door Duitsers kapot gemaakte batterijen en het scheiden van zilverpapier en gewoon papier. Op 11 april kwamen er enkele honderden Duitsers aan in het kamp. Alle vrouwen kregen de opdracht om zich reisklaar te maken.

Partizanen-vrouwen

Onder zware bewaking verlieten ze in de nacht het kamp, op weg richting Assen. De Duitsers noemden de vrouwen Partizanen-vrouwen. Vrouwen die doodgeschoten zouden worden. De tocht die uiteindelijk in Groningen eindigde, verliep verschrikkelijk. De groep bestond uit vrouwen van alle rangen en standen. Ze waren van jong tot oud en sommigen waren hoogzwanger. Op vrijdag 13 april bereikten ze het voormalige huis van bewaring in Groningen.

Geheim

“Het is een gebeurtenis waar bijna niemand iets over weet”, vertelt Peter Velthuis. “Het was geheim, en het moest geheim blijven.” Velthuis organiseert namens Tocht om de Noord samen met het OVCG de tocht. Komende vrijdag om 08.00 uur start men in Westerbork, in de avond rond 19.00 uur arriveert men in Groningen. In Groningen worden geallieerde vlaggen overgedragen aan Commissaris van de Koning, René Paas. “We zoeken voor deze tocht ook geen deelnemers meer”, vult Velthuis aan. “Alle plekken zijn vergeven.”

Meer informatie is te vinden op deze website.