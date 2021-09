Komende twee weekenden afsluitingen op Europaweg bij ringwegviaduct

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring Zuid

De komende twee weekenden wordt de Europaweg gedeeltelijk afsloten, ter hoogte van het viaduct onder de zuidelijke ringweg. De afsluitingen vinden om en om plaats in één rijrichting.

Van vrijdag 10 september 22.00 uur tot zaterdag 11 september 20.00 uur kan het verkeer niet vanuit de richting centrum naar Hoogezand via de Europaweg. Ook het verkeer op de zuidelijke ringweg vanuit de richting Julianaplein moet dan een andere route rijden richting het centrum. Dezelfde afsluitingen gelden van vrijdag 17 september 22.00 uur tot zaterdag 18 september 20.00 uur.

Het verkeer wordt op deze tijden omgeleid via de Sontweg, de Bornholmstraat en de Herningweg.

Andersom

Van zaterdag 11 september 20.00 uur tot maandag 13 september 06.00 uur en van zaterdag 18 september 20.00 uur tot maandag 20 september 06.00 uur is de andere kant van de Europaweg afgesloten onder het viaduct. Dan kan het verkeer uit de richting Hoogezand niet naar het centrum rijden over de Europaweg.

Verkeer wordt deze dagen omgeleid via de Herningweg, de Bornholmstraat en de Lübeckweg. Verkeer op de A7 wordt aangeraden om via de oostelijke ringweg te rijden en vervolgens om via de Rijksweg en het Damsterdiep naar het centrum te gaan.