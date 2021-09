Komend weekend één rijstrook afgesloten op zuidelijke ring; afrit naar Martini dicht

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

Aanpak Ring-Zuid sluit komend weekend één rijstrook op de noordbaan van de zuidelijke ringweg af, ter hoogte van de rotondes bij de Laan Corpus den Hoorn. Ook is afrit 36a dicht, de noordelijke afrit naar de Laan Corpus den Hoorn en het Martini Ziekenhuis.

Aannemerscombinatie Herepoort is bezig met het aanpassen van de op- en afritten bij de Laan Corpus den Hoorn. Ook vindt er een herinrichting plaats aan de rijbanen op de zuidelijke ringweg, tussen de Laan Corpus den Hoorn en het Vrijheidsplein. Daarom is het nodig de op- en afritten en de rijbaan af en toe te sluiten, zo stelt de aannemer.

De afsluitingen gelden van vrijdagavond 22.00 uur tot zondagavond 22.00 uur. De oprit 36 richting Drachten, die sinds 24 september al dicht is, is ook tot zondagavond 3 oktober 22.00 uur dicht.

Deze oprit gaat in de nacht van zondag op maandag (tussen 22.00 tot 06.00 uur) tijdelijk weer open. Dan wordt de afzetting omgezet naar een volledige afsluiting voor het verkeer richting Drachten. Auto’s kunnen dan omrijden via afrit 36a en oprit 36, via de rotondes bij Laan Corpus den Hoorn.