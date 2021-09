Koffie, thee en donuts voor omwonenden Ring-Zuid tijdens Burendag

nieuws

Foto via Aanpak Ring-Zuid

Om omwonenden van de zuidelijke ringweg te bedanken voor hun begrip en geduld tijdens de aanleg van de nieuwe zuidelijke ringweg, sluit Aanpak Ring-Zuid zich aanstaande zaterdag aan bij de landelijke Burendag.

In de ochtend deelt Aanpak Ring-Zuid koffie uit vanuit een mobiele keet op het Overwinningsplein en sluit daarmee aan bij het ontbijt dat aangeboden wordt door de winkeliersvereniging. In de middag staat er gratis koffie, thee en wat lekkers klaar bij Paviljoen Ring-Zuid aan de Muntinglaan. Daarnaast is Aanpak Ring-Zuid om 13.00, 14.00 en 15.00 uur aanwezig op het Geheugenbalkon om informatie te geven over de werkzaamheden die vanaf daar te zien zijn.

“We realiseren ons dat onze ‘buren’ veel te verduren hebben, zoals geluid, trillingen, stof en extra bouwverkeer”, aldus Nicolette Boelens namens Aanpak Ring-Zuid. “Op deze dag bedanken we ze voor hun begrip en geduld. Deze dag sluit aan bij ons streven om een goede buur te zijn voor de bewoners in de omliggende straten van onze werkzaamheden.”