KNMI waarschuwt voor zware windstoten en geeft code geel

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het KNMI waarschuwt woensdagmiddag voor zware windstoten. Voor de provincie Groningen geldt er een code geel.

De waarschuwing is geldig vanaf 15.00 uur. “In de tweede helft van de middag kunnen er in het noord- en noordwestelijk kustgebied en boven het IJsselmeer tijdens buien zware windstoten voorkomen tot circa 80 kilometer per uur”, schrijft het KNMI. “In het oostelijk Waddengebied is er later in de avond kans op windstoten tot ongeveer 90 kilometer per uur. De wind komt uit een westelijke richting. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. In de nacht van woensdag op donderdag zullen de zware windstoten van het westen uit verdwijnen.”

De waarschuwing voor Groningen geldt tot middernacht. Code geel geldt behalve voor Groningen ook voor Friesland, Noord-Holland, het Waddengebied en het IJsselmeergebied.