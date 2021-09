Klokken in Groninger kerktorens luiden dinsdagmiddag voor vrede en erfgoed

nieuws

Foto: ingezonden / OOG Tv

De klokken van een groot aantal kerken in Groningen zullen dinsdagmiddag om 12.00 uur luiden voor ‘vrede en erfgoed’. De Stichting Oude Groninger Kerken heeft zich aangesloten bij ‘Ringing of the Bells for Peace & Heritage’, een initiatief van Europa Nostra.

Met de actie probeert de Europese organisatie, die zich inzet voor het behoud van (bedreigd) cultureel en natuurlijk erfgoed, de aandacht te vestigen op de Internationale Dag van de Vrede. Op dezelfde dag wordt de European Cultural Heritage Summit 2021 gehouden in Venetië.

De Stichting Oude Groninger Kerken, de organisatie die zorgt draagt oor 97 kerken, negen vrijstaande torens, 37 kerkhoven en twee synagoges in de provincie, doet mee aan dit symbolische initiatief. “Wij zullen deze dinsdag om 12.00 uur zoveel mogelijk van onze kerkklokken laten luiden”, laat Rebecca Compaan namens de stichting weten.