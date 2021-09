Klappende rechtszaal en tranen voor Nunë en Davit; kinderen mogen waarschijnlijk in Nederland blijven

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

De IND gaat opnieuw beslissen over de verblijfsvergunningen voor Nunë en Davit. Dat bleek donderdagmiddag, tijdens een zitting in de Groningse rechtbank. De dienst wil niet vooruitlopen op de zaak, maar schat de kansen voor de kinderen gunstig in.

De IND zag in haar procedure over het hoofd dat het adres van de kinderen in een eerdere procedure is genoemd. Een verloskundige zette dit bewijs op een document, wat bekend was bij de immigratiedienst. Dit adres is cruciaal, omdat de IND aanvoerde dat de kinderen en hun ouders niet altijd in beeld zijn geweest bij de dienst. Dat is nog bij de toekenning van een verblijfsvergunning.

De IND trekt daarom het bezwaar in en gaat opnieuw beslissen. De dienst wil niet vooruitlopen op een beslissing, maar een vertegenwoordiger stelt de kansen voor de kinderen gunstig in te schatten. De instantie zal binnen twee weken contact opnemen met de advocaat van de kinderen.

Tranen en applaus in rechtszaal

Deze beslissing van de IND zorgde voor veel emoties in de rechtszaal. De beslissing van de IND zorgde voor applaus in de rechtszaal en vervolgens vloeiden rijkelijke tranen. Zowel de Nederlandse als de Armeense ouders van de kinderen sloten hen dolblij in hun armen.

Uitzetting naar Armenië met veel inzet voorkomen

Davit en Nunë werden allebei in Nederland geboren, maar hun ouders vluchtten in 2010 uit Armenië. Afgelopen december hoorden ze dat hun aanvraag voor de kinderpardonregeling definitief werd afgewezen en ze dus worden uitgezet naar een land waar ze nog nooit zijn geweest. Sindsdien voeren de kinderen, hun ouders en hun ‘Nederlandse familie’ (de familie Westra) actie om de kinderen hier te houden.

Om de zaak aan te kaarten in de Tweede Kamer, werd de petitie gestart waarbij men 42.000 handtekeningen inzamelde om het onderwerp op de agenda te krijgen. De Nederlandse familie van de twee kinderen organiseerde daarnaast een grote protestactie op de Grote Markt. Daar kwamen enkele honderden demonstranten op af.