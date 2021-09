Kinderfeestmiddag Gea’s Weggeefwinkel groot succes: “Het heeft alle verwachtingen overtroffen”

nieuws

De kindermiddag die Gea Topelen Wilkens van Gea’s Weggeefwinkel zaterdag heeft georganiseerd is een groot succes geworden. Het geld voor de middag kwam uit de pot van een crowdfundingsactie.

“Het heeft alle verwachtingen overtroffen”, vertelt Gea. “In de voorbereiding zijn er verschillende mensen geweest die hun vraagtekens plaatsten. Hier in Vinkhuizen is namelijk de afgelopen weken veel georganiseerd voor de kinderen. Men dacht dat het zijn stempel zou drukken op de middag die wij wilden organiseren. Maar niets was minder waar. We hebben 140 kinderen met hun ouders over de vloer gehad. Het was geweldig. Al die blije en vrolijke gezichten. Heel mooi.”

Oplichting

De crowdfundingsactie werd in de zomer opgestart nadat Gea was opgelicht. De eigenaresse van de Weggeefwinkel dacht te bellen met de klantenservice van Google, maar dat was niet het geval. Voor ze het wist was een bedrag van 1.245 euro van haar bankrekening geschreven. De bank en de politie konden niets voor haar doen. Vrijwilligers van de Weggeefwinkel begonnen direct met een doneeractie. Daarmee was het benodigde geld al snel weer binnen. Omdat er ook nog wat overbleef besloot Gea een leuke middag voor de kinderen te organiseren.

Patat en suikerspinnen

“We hadden verschillende springkussens opgebouwd. Er was een stormbaan van 13,5 meter, en er was een saloon en een dolfijn in de vorm van een springkussen. Ook liep er een clown rond, er was iemand bij wie je je kon laten bodypainten, kinderen konden patatjes eten en er was suikerspin. En op het laatst werden er ook nog ijsjes uitgedeeld.” Gea vertelt ook dat men geluk heeft gehad met het weer. “Het was super mooi weer. Alleen in het laatste kwartiertje begon het te regenen, maar dat was tijdens de afsluiting, dus dat mocht de pret niet meer drukken.”

Nagenieten

Aan het einde van de middag was men nog druk bezig met opruimen. “De meeste spullen hebben we inmiddels opgeruimd. Zo direct sluiten we alles af, en dan gaan we lekker naar huis. Even met de voetjes omhoog nagenieten van deze fantastische en prachtige dag.”

