Kinderen met darmziekten kunnen vanaf nu thuis hun poep ‘scannen’

Foto: Firmbee via Pixabay.com

Jonge UMCG-patiënten met een chronische darmontsteking, zoals de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa, kunnen vanaf nu thuis met een app hun eigen ziekte monitoren.

Kinderen en hun ouders kunnen hun klachten zelf thuis bijhouden. Door daarnaast regelmatig de poep te scannen, geeft een app aan of de ziekte opvlamt. De app geeft vervolgens advies om een afspraak in het ziekenhuis te maken.

“Met behulp van een eenvoudige thuistest en de eigen smartphone wordt de hoeveelheid van het eiwit ‘calprotectine’ in de ontlasting gemeten”, zo schrijven UMCG-onderzoekers op de website van het ziekenhuis. “Hoe meer van dat eiwit in de ontlasting, hoe meer ontstekingscellen in het maag-darmkanaal. Het is dus een belangrijk signaal voor de ernst van de ontsteking op dat moment.”

De nieuwe manier van behandelen zorgt voor minder gemist schooldagen voor de kinderen en minder belasting van het ziekenhuispersoneel. In de komende maanden kunnen alle patiënten van het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG de app gaan gebruiken, op termijn komt deze toepassing ook beschikbaar voor volwassen patiënten.