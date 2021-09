Kinderen leren gratis zeilen, suppen, windsurfen en kanoën op Woldmeer

nieuws

Foto: Sander van der Borch

‘Optimist on Tour’, het rondreizende evenement van het Watersportverbond, meert volgende week aan in Meerstad. Onder begeleiding van instructeurs van het Verbond kunnen kinderen gratis leren zeilen, kanovaren, windsurfen en suppen op het Woldmeer.

Zeker elf schoolklassen van drie basisscholen uit de regio nemen van donderdag 16 tot en met zaterdag 18 september deel aan Optimist on Tour. Ook krijgen ze informatie over zeilen, kleding op het water en knopen leggen. Op donderdag en vrijdag komen de kinderen naar het Woldmeer om de theorie in praktijk te brengen.

Kinderen tussen de 8 en 12 jaar die niet met hun school naar Optimist on Tour gaan, kunnen buiten de schooltijden en op zaterdag ook meedoen. Zeilervaring is niet nodig, alleen een A-zwemdiploma. Meer informatie is te vinden via de website. Optimist on Tour Meerstad wordt volledig volgens de richtlijnen van het RIVM en volgens de maatregelen van de Rijksoverheid uitgevoerd.