Kinderburgemeester Samuel officieel geïnstalleerd

Samuel (r) werd op 3 juli 2021 verkozen tot de nieuwe kinderburgemeester. Samuel wordt bijgestaan door Jairo (l) die gekozen werd als loco-kinderburgemeester. Foto: gemeente Groningen

Kinderburgemeester Samuel is woensdagmiddag officieel geïnstalleerd door burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen. De installatie vond plaats tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Na de ambtsketting omgehangen hebben gekregen kreeg Samuel de mogelijkheid om met een speech de gemeenteraad toe te spreken. Na zich voorgesteld te hebben, en verteld te hebben over zijn passies liet hij weten dat hij zichzelf een doel heeft gesteld. Zo moet er meer groen in de gemeente Groningen worden gerealiseerd. En ook noemt hij het belangrijk dat kinderen meer betrokken worden bij de ideeënuitwerking van de gemeente Groningen. “We moeten niet over kinderen praten, maar met kinderen praten.”

Voorlezen

Burgemeester Schuiling liet daarop weten dat er dan veel werk staat te wachten. Ook vertelde Schuiling dat ondanks de officiële installatie Samuel woensdagochtend al zijn eerste publieke optreden had. “We waren in Haren om in het kader van de Oktober Kindermaand voor te lezen op OBS De Wissel. En Samuel heeft zich daar heel goed doorheen geslagen”, aldus de burgervader.

Keti Koti

Samuel wordt de komende periode bijgestaan door locokinderburgemeester Jairo. Tijdens de gemeenteraadsvergadering werd er afscheid genomen van voormalig kinderburgemeester Floor en locokinderburgemeester Milou. Floor liet aan de gemeenteraad weten terug te kijken op een mooie periode waarin ze veel leuke dingen heeft mogen doen. Ze haalde onder andere de Keti Koti-herdenking aan, waarbij er afgelopen zomer werd stilgestaan dat het 158 jaar geleden was dat de slavernij werd afgeschaft. Wel liet ze weten het jammer te vinden dat veel dingen niet door konden gaan vanwege de coronacrisis.