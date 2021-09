Kapper knipt vanuit zelfgebouwde mobiele barbershop op Zernike: “Iets unieks aanbieden”

nieuws

Kapper Jesse Kribben knipt een klant. Foto: Jesse Kribben

Sinds enkele weken staat er op doordeweekse dagen een oude brandweerauto bij de Foodcourt op de Zernike Campus. Het is het eigendom van Jesse Kribben, die er een mobiele barbershop in runt.

“Ik heb er nu twee weken opzitten”, vertelt Kribben. “Ondanks dat ik al wat blije klanten uit heb mogen zwaaien merk ik dat veel studenten en docenten nog niet weten dat dit op de Campus wordt aangeboden. Dat merk ik ook uit de reacties die ik krijg. Klanten verbazen zich er over dat ze hun haar kunnen laten knippen naast het gebouw waar ze colleges volgen. En dat is ook precies mijn doel. In de huidige samenleving wordt iedere minuut gebruikt. Even naar de binnenstad fietsen voor een knipbeurt kost veel tijd. Dus hoe fijn is het dan om geknipt te worden op de plek waar je toch al moet zijn?”

Australië

Dat Kribben nu met zijn rode bus op Zernike staat was eigenlijk niet de bedoeling. “Na mijn studie Commerciële Economie aan de Hanzehogeschool ben ik naar Australië gegaan. In Australië was ik ook druk bezig om een verlenging van mijn visum te regelen.” Na vijf maanden in Australië te hebben gezeten gaat Kribben voor een korte periode naar Indonesië. “En dat was het moment dat corona om zich heen greep. Het betekende dat ik niet terug kon naar Australië omdat de regels er erg streng waren. Daarop ben ik teruggekeerd naar Sneek, waar mijn ouders wonen.”

“Ik ben geen timmerman”

In Friesland ontstaat het idee om vanuit een busje mensen te gaan knippen. “Ik wist een oude retro brandweerauto op de kop te tikken. In het begin heb ik mij wel georiënteerd bij bedrijven op de aanschaf van een voertuig, maar dat bleek veel te duur te zijn. Het verbouwen van een oud voertuig bleek betaalbaarder te zijn. Alleen één probleem. Ik ben geen timmerman. Tijdens de lockdown heb ik daarom gesolliciteerd bij een timmerbedrijf in de omgeving, om daar van alles te leren, en ook om advies te vragen van collega’s. En op die manier heb ik de wagen omgebouwd tot een echte barbershop. Of ik er trots op ben? Ja, heel erg.”

“Valt bij jongeren in de smaak”

In de eerste maanden was Kribben met de rode bus te vinden in Sneek. “Ik ging langs bejaarden- en verzorgingstehuizen en van de gemeente Súdwest Fryslân kreeg ik toestemming om op zaterdagen in de binnenstad van Sneek te staan. Omdat ik merkte dat het concept erg bij jongeren in de smaak valt ben ik hogescholen en universiteiten aan gaan schrijven en op die manier sta ik op doordeweekse dagen op Zernike.”

Schoudermassage

Kribben geeft aan dat de mobiele barbershop meer is dan een knip- of scheerbeurt. “Ik doe er ook wat dingen bij die ik zelf leuk vind om te doen. Zo hebben klanten de mogelijkheid om na afloop hun schouders en nek te laten masseren. Om de knipbeurt daarmee ontspannen af te sluiten. Sowieso probeer ik er iets gezelligs van te maken. In mijn bus heb ik ruimte voor één klant, dus je probeert er echt een leuk moment van te creëren.”

Kribben is van maandag tot en met donderdag van 11.00 tot 20.00 uur te vinden bij de Foodcourt nabij de Kapteynborg. Op vrijdag staat de bus er van 11.00 tot 16.00 uur. Meer informatie is te vinden op deze website.