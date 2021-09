Kans is groot dat er over tien dagen gestaakt wordt in het UMCG: ‘Leden wijzen eindbod af’

nieuws

Een staking van UMCG-personeel in 2018 - Foto: OOG Radio & Televisie

De kans is groot dat er op dinsdag 28 september gestaakt wordt in academische ziekenhuizen, waaronder het UMCG. Leden van FNV en CNV hebben het eindbod voor een nieuwe cao afgewezen.

Het eindbod werd begin deze maand voorgelegd aan de leden van beide vakbonden. FNV deed dat met een negatief advies, CNV deed het neutraal. Daaruit is gebleken dat de stakingsbereidheid onder het personeel groot is. Met het afwijzen van het eindbod gaan de voorbereidingen op de stakingsdag door. Aanstaande maandag wordt hier over gesproken om daarmee de veiligheidsrisico’s in kaart te brengen. De bedoeling is dat het personeel op dinsdag 28 september volgens een zondagsdienst gaat werken. Dit betekent dat alle planbare zorg wordt opgeschort. De spoedeisende zorg blijft wel volop draaien.

FNV en CNV eisen een structurele loonsverhoging van drie procent voor alle medewerkers, goede afspraken over arbeids- en rusttijden en aanpak van het personeelstekort. Door de werkdruk en het personeelstekort lopen veel zorgmedewerkers op hun tandvlees. Overigens hebben niet alle vakbonden het eindbod afgewezen. Vakbond NU’91 stemde wel in met het eindbod.