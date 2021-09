Kamerfractie GroenLinks wil snel hulp voor dakloze studenten in Stad

nieuws

Slaapzakken op de vloer in de hal van het Academiegebouw - Foto: Joris van Tweel

GroenLinks heeft vrijdagmiddag opnieuw Kamervragen gesteld aan de demissionaire ministers Ollongren en Van Engelshoven over de huisvesting van internationale studenten in de stad Groningen.

Kamerleden Lisa Westerveld en Laura Bromet vragen de minister onder meer om rigoureuze maatregelen in de studentenhuisvesting niet uit te stellen, totdat er een nieuw kabinet is. De ministers moeten zorgen dat er, zo snel mogelijk, adequate opvang komt voor alle internationale studenten in de Stad, zo stellen de twee Kamerleden. Ook wordt de minister gevraagd om tijdelijk opvang te regelen voor deze groep studenten in hotel of hostels. Het Rijk moet de gemeente Groningen daarnaast gaan compenseren voor de noodopvanglocaties, zodat prijzen niet meer oplopen tot 25 euro per nacht.

Daarnaast vragen de Kamerleden om financiële steun voor Shelter Our Students, de Groningse organisatie die internationale studenten zonder kamer koppelt aan een slaapplek. De fractie wil dat dit initiatief zo snel mogelijk meer ruimtes kan aanbieden en daarom moeten bijvoorbeeld de kostendelersnorm voor uitkeringsgerechtigden niet gelden als huurders iemand in huis nemen.

De Kamervragen volgen op de protestactie van Shelter Our Students, die donderdagmiddag plaatsvond. De demonstranten liepen een protestmars door de Stad en bezetten vervolgens de hal van het Academiegebouw.

Na acht uur onderhandelen met bestuurders van de RUG, de Hanze en de gemeente Groningen, verlieten de demonstranten laat in de avond het Academiegebouw. Dat deden ze, nadat er nieuwe, verstrekkende afspraken werden gemaakt tussen de organsiaties.