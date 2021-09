Kabinet wil corona-toegangsbewijs invoeren voor terrassen, bioscopen en musea

nieuws

Foto: European People's Party via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

Het demissionaire kabinet is bezig met de voorbereiding van een wet, die het mogelijk moet maken om corona-toegangsbewijzen verplicht te stellen bij verschillende horecagelegenheden, bioscopen, musea en andere uitgaansgelegenheden. Dat heeft minister Hugo de Jonge vrijdagmiddag laten weten via verschillende media.

Volgens De Jonge overweegt het kabinet een uitbreiding van de corona-testplicht, omdat zo’n twee miljoen Nederlanders nog niet zijn gevaccineerd. Het kabinet vindt dat te veel en wil daarom zorgen dat de IC’s niet opnieuw overbelast raken.

Het toegangsbewijs wordt nu al gevraagd bij festivals, sportwedstrijden en andere grote bijeenkomsten. Maar vanaf eind september moet er een wet op tafel liggen, die het mogelijk maakt om ook op terrassen, in bioscopen en in musea een bewijs verplicht te stellen.

Volgens De Jonge dient de maatregel niet als een ‘pressiemiddel’, zoals de vergelijkbare toegangstesten in Frankrijk wel worden aangeduid. De maatregel dient volgens de demissionaire zorgminister als preventie voor overbelasting van de zorg.

Als die ziek worden kan de zorg dat niet aan, zegt De Jonge. “De rek is eruit. Dat mogen we de zorg niet aandoen. Maar de rek is ook uit de samenleving voor nog extra strenge coronamaatregelen.”