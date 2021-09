Kabinet: “Einde aan 1,5-meter-regel en tijdelijke invoering van coronatoegangsbewijs”

nieuws

De coronamaatregelen worden vanaf 25 september versoepeld. Er komt een einde aan de anderhalvemeterregel, wel gaat er tijdelijk gewerkt worden met een coronatoegangsbewijs. Dat hebben demissionair premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid dinsdagavond bekendgemaakt op een persconferentie.

“Ik begreep laatst dat het woord anderhalvemeterregel een eigen pagina heeft op Wikipedia.” Met die woorden begint Rutte aan de persconferentie. “Dat zegt genoeg hoe dat begrip ons leven is gaan beheersen. Geen fysiek contact, geen handen schudden. Maar hoe moeilijk is dat afgelopen anderhalf jaar geweest in een tijd waarin we soms zo ontzettend een arm om onze schouders nodig hadden. Je houden aan de anderhalvemeterregel is lastig. Juist in een tijd waarin mensen verdriet hebben. Ik denk dat we daar in ons persoonlijk leven allemaal voorbeelden van hebben gezien. Daarom ben ik verheugd om te kunnen zeggen dat we per zaterdag 25 september de anderhalve meter als verplichting af kunnen schaffen.”

“Geef elkaar de ruimte”

“Wel is het verstandig om elkaar de ruimte te geven. Voor alles geldt dat de anderhalve meter de veilige ruimte blijft. Het Outbreak Management Team vindt het in haar advies verantwoord om de anderhalve meter af te schaffen maar in plaats daarvan te gaan werken met een coronatoegangsbewijs. In veel landen om ons heen wordt er al gewerkt met zo’n coronatoegangsbewijs. Laat ik duidelijk zijn. Zaterdag 25 september is niet de dag waarop we teruggaan zoals het voor de coronacrisis was. Daarvoor hebben we echt nog te maken met teveel nieuwe besmettingen en teveel opnames in de ziekenhuizen. Het afschaffen van de anderhalvemeterregel is spannend, en het gaat gepaard met diverse onzekerheden.”

Voetbalstadions mogen vanaf 25 september weer helemaal vol zitten. Foto: Flickr 21millimeter (CC BY-SA 2.0)

Evenementen en coronatoegangsbewijs

Heel concreet gelden vanaf 25 september de volgende versoepelingen. Zo zijn evenementen binnen zonder vaste zitplaatsen weer toegestaan. Wel mag hooguit 75 procent van de zaalcapaciteit gebruikt worden. Festivals, sportwedstrijden en evenementen met vaste zitplaatsen kunnen weer volop georganiseerd worden. Ook moeten bezoekers een bewijs kunnen laten zien waaruit blijkt dat ze gevaccineerd zijn, of onlangs negatief getest zijn of hersteld zijn van het coronavirus. Ondernemers moeten hier zelf op handhaven. Gemeenten krijgen extra geld om toezichthouders aan te stellen.

Nachthoreca

De nachthoreca blijft tussen 00.00 en 06.00 uur gesloten. Wel mogen discotheken en nachtclubs vanaf 25 september, net als andere horecagelegenheden, tot middernacht open. Ook hier geldt dat bezoekers in bezit moeten zijn van een coronatoegangsbewijs. Er wordt gekeken naar een steunpakket voor bedrijven die te maken hebben met omzetverliezen. Het coronatoegangsbewijs wordt behalve voor de horeca ook ingevoerd voor bijvoorbeeld musea, theater en sportwedstrijden. Een einddatum van het coronatoegangsbewijs is nog niet bekend. Op 1 november wordt het beleid opnieuw tegen het licht gehouden. Wel zegt het kabinet dat het coronatoegangsbewijs een tijdelijke maatregel is.

Mondkapjes

Daarnaast maakte het kabinet bekend dat thuiswerken voorlopig de norm blijft. Ook blijven mondkapjes in het openbaar vervoer en in taxi’s verplicht. Ook op luchthavens moeten mondkapjes gebruikt worden. Op scholen komen de mondkapjes wel te vervallen. Ook gelden er geen maximumaantallen meer voor het aantal studenten in een ruimte. Daarnaast werd bekendgemaakt dat hele klassen niet meer in quarantaine hoeven wanneer een leerling positief getest wordt. In plaats daarvan moet alleen de leerling, en de leerlingen waarmee direct contact is geweest, nog in quarantaine.

Mondkapjes op scholen komen vanaf 25 september te vervallen. Foto: Joris van Tweel