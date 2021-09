Kaartverkoop EK Futsal in MartiniPlaza begint half oktober

nieuws

Soufiane Touzani en Rocky Hehakaija presenteren op maandag 18 oktober, op de KNVB Campus in Zeist, de loting voor UEFA Futsal EURO 2022. Een dag later gaat de kaartverkoop voor de poulewedstrijden, waaronder de wedstrijden in MartiniPlaza, van start.

MartiniPlaza is, naar de Ziggo Dome in Amsterdam, één van de twee speellocaties voor het EK. Zestien landen strijden daarin om de Europese titel. Het evenement begint op woensdag 19 januari. Zondag 6 februari vindt de finale plaats.

Het is de eerste keer dat het eindtoernooi in Nederland wordt georganiseerd. In MartiniPlaza zullen, in eerste instantie, de poulewedstrijden voor de B en D-poule plaatsvinden. Dat betekent dat het Nederlands Futsal-vijftal geen poulewedstrijden in Groningen gaat spelen. Ook de finale wordt niet in Groningen gespeeld, maar in Amsterdam.