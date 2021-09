Jongerenadviesraad op zoek naar jongeren met interesse in politiek

nieuws

Foto: Rick van der Velde

De Jongerenadviesraad, JAR, Groningen is op zoek naar jongeren tussen de 15 en 24 jaar oud die geïnteresseerd zijn in politiek en maatschappij.

De JAR is een groep jongeren die meedenkt en adviseert over het beleid van de provincie Groningen. Eén van de taken die ze uitvoeren is op middelbare scholen vertellen wat de provincie Groningen doet. Ook geven ze geregeld hun mening in de Provinciale Staten. Daarnaast reiken ze eens per jaar de Klare Taalbokaal uit aan het Statenlid dat het meest helder zijn of haar standpunt naar voren brengt.

Het doel van de JAR is tweeledig. Enerzijds wil men jongeren uit de provincie Groningen meer bij het provinciale bestuur betrekken. Anderzijds wil men Groningse jongeren vertegenwoordigen bij provinciale onderwerpen. De provincie vindt het belangrijk om het geluid van jongeren te horen. Binnen de Jongerenadviesraad is er ook een klein team dat zich bezighoudt met onderwerpen als openbaar vervoer, wonen, klimaat en jongerenparticipatie. Jongeren krijgen daarbij ook de mogelijkheid om een netwerk op te bouwen en om nieuwe vaardigheden te leren.

Meer informatie vind je op deze pagina.