Jongeren zorgen voor overlast op Gasthuiskade

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Jongeren hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag voor overlast gezorgd op de Gasthuiskade in de wijk Hoorse Meer. Dat meldt de politie op haar Instagram-pagina.

Bij de politie was er rond 00.30 uur een melding binnengekomen over jongeren die voor overlast zouden zorgen. “Jeugd zou er vernielingen aan het plegen zijn”, schrijft de politie. “Toen we ter plaatse kwamen waren de jongeren helaas net vertrokken. De Gasthuiskade is een prachtige locatie om gezellig met elkaar te zitten. Jammer dat het vaak op deze plek gepaard gaat met veel overlast.”

In het bericht wordt niet gemeld welke vernielingen er zijn gepleegd.