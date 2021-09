Jalt de Haan definitief lijsttrekker CDA

nieuws

Jalt de Haan- Foto: CDA Groningen

Jalt de Haan is definitief lijsttrekker van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar.

De 30-jarige De Haan werd al voorgedragen door het bestuur van het CDA. De leden steunden vrijdagavond deze voordracht.

De Haan is leerkracht op de Dom Helder Camara basisschool in Beijum en daarnaast fractiemedewerker van de christen-democraten in de gemeenteraad. De Haan volgt Rene Bollen op die er mee stopt. Bollen is acht jaar fractievoorzitter geweest van het CDA.

De Haan hoopt op zetelwinst voor het CDA bij de verkiezingen. De partij heeft momenteel twee zetels in de Groninger gemeenteraad.