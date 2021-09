ISO teleurgesteld door formatieverslag: ‘Echt investeren in studenten blijft uit’

nieuws

foto: André Huitenga

Het Interstedelijk Studenten Overleg kijkt teleurgesteld naar het eindverslag van informateur Hamer, wat donderdagochtend werd aangeboden aan Tweede Kamervoorzitter Bergkamp. “Er worden een aantal mooie plannen beschreven, maar écht investeren in studenten blijft uit”, zo stelt het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) in een schriftelijke reactie.

Hoewel de twee formerende partijen (VVD en D66) de ambitie hebben uitspreken dat in 2030 ‘iedere student een eerlijke kans krijgt om dromen waar te maken en een eigen bijdrage te leveren aan het Nederland van morgen’, ziet het ISO dit niet snel gebeuren. Want radicaal het roer omgooien in het studiefinancierringsstelsel lijkt er niet in te zitten.

‘Ontluisterend’

“Zolang het leenstelsel ongemoeid wordt gelaten, blijven we kansenongelijkheid in de hand werken”, zo stelt ISO-voorzitter Lisanne de Roos. “We hebben de afgelopen jaren met z’n allen duidelijk gemaakt dat het stelsel studenten té afhankelijk maakt van hun ouders en hen opzadelt met flinke schulden. Het is ontluisterend dat deze problemen geen weerklank hebben gevonden bij de formerende partijen.”

Onderwijstafel tijdens formatie

Het ISO pleit daarom voor een ‘onderwijstafel’ tijdens de voortgang van de kabinetsformatie. Informateur Johan Remkes, de vertegenwoordigers van VVD en D66 en studentenorganisaties moeten daarbij gaan aanschuiven. De Roos: “Wij weten als geen ander wat er speelt onder studenten, een plekje aan de tafel is essentieel om goed en duurzaam onderwijs voor studenten te realiseren”.

Ook positieve ontwikkelingen

Het ISO wil daar graag aan bijdragen en ziet ook kansenrijke ontwikkelingen in de formatie. Een aantal andere plannen in het eindverslag van Hamer stemt de studentenorganisatie dan ook positief. De Roos: “We lezen mooie plannen op het gebied van investeringen in het hoger onderwijs en positieve ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, flexibilisering, het bestrijden van stagediscriminatie en het vergroten van de mogelijkheden om in het buitenland te studeren. Ook over de juiste invulling van deze ambities, praten wij graag mee in het verdere verloop van de formatie met de formerende partijen.’’