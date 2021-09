‘Indirecte dwang door brede invoering CoronaCheck kan vaccinatie-twijfelaars over de streep trekken’

nieuws

Foto via Pixabay

Het breed invoeren van coronatoegangsbewijzen, onder andere in de horeca, in theaters en in bioscopen, is volgens Esther Metting een goede ontwikkeling. Volgens de epidemioloog van het UMCG biedt deze maatregel, die het kabinet vanaf 25 september wil invoeren, naast bescherming voor mensen in risicogroepen ook een lichte vaccinatiedwang teweeg.

De brede invoering van de CoronaCheck-app biedt volgens Metting een goed alternatief op de anderhalvemeterregel, die nu toch al bijna niet meer wordt nageleefd: “Zeker als je bedenkt dat in het najaar het virus waarschijnlijk weer gaat opleven en dat mensen weer dicht op elkaar in de kroeg staan. Als daar één besmette persoon in staat, kan diegene gelijk weer heel veel anderen besmetten. Daarmee kunnen zij ook weer kwetsbare mensen in gevaar brengen en met een coronatoegangsbewijs heb toch een beetje meer veiligheid ingebouwd.”

Het goed vormgeven van de controle van de toegangsbewijzen aan de deur is wel belangrijk, zo stelt Metting: “In het buitenland werken vergelijkbare systemen best goed bij bijvoorbeeld restaurants, maar als het druk is in bijvoorbeeld de binnenstad moet je goed kijken hoe je de controle vormgeeft. Anders krijg je opstoppingen voor de deur.

Invoering trekt twijfelaars over de streep

Metting hoopt dat de maatregel bijdraagt om sommige mensen die zich nog niet hebben laten vaccineren tegen het coronavirus, te motiveren om dat toch te doen. Metting: “In het buitenland zien we dat de invoering van deze maatregel zeker bijdraagt. Mensen die echt faliekant tegen vaccinatie zijn, gaan dat nu natuurlijk nog steeds niet doen. Maar een groep twijfelaars kunnen zo wel over de streep getrokken worden om zich alsnog te laten vaccineren. Het is dus een vorm van ‘; ‘indirecte vaccinatiedwang’.”