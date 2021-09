Incident Albertus Magnus is voor burgemeester aanleiding om in gesprek te gaan met alle studentenverenigingen

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen gaat de komende periode in gesprek met alle Groningse studentenverenigingen om gemaakte afspraken nog eens duidelijk te maken.

Aanleiding hiervoor is een incident bij Albertus Magnus. Tijdens de introductieweek vielen tijdens een ontgroeningsritueel vier studenten flauw. Zeker 25 studenten raakten onwel. De burgemeester laat weten dat hij het nieuws moest vernemen door berichtgeving in de media. Daar is Schuiling niet over te spreken. De burgervader vindt dat Albertus Magnus het Stadsbestuur actief had moeten informeren over wat er gebeurd was.

Bespreken met verenigingen

Naar aanleiding van de berichtgeving in de media hadden de fracties van GroenLinks en de SP het Stadsbestuur om opheldering gevraagd. Schuiling geeft aan dat hij de afgelopen week contact heeft gehad met de Rijksuniversiteit Groningen en ook gesproken heeft met het bestuur van Albertus Magnus. Beide partijen hebben aangegeven dat ze graag verder in gesprek willen met de gemeente, maar dat herhaling niet helemaal voorkomen kan worden. Daarom denkt Schuiling dat het verstandig is om alle afspraken die gemaakt zijn over introductietijden nog eens met de Groningse studentenverenigingen te bespreken.

Sterk oordeel

Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP laat tijdens de raadsvergadering duidelijk weten niet blij te zijn met de antwoorden van de burgemeester. Dijk zegt dat iedere keer als dit onderwerp behandeld wordt dezelfde antwoorden gegeven worden. Het drinken van kopjes koffie met verenigingen ziet de SP ook niet als de oplossing. “De antwoorden van de burgemeester vind ik echt te kort, het is te weinig. Wij zouden een sterk oordeel van hem willen horen. Verenigingen vertellen een mooi verhaal en beloven beterschap, maar er gebeurt niets”, aldus Dijk. De fractievoorzitter krijgt steun van Kirsten de Wrede van de Partij voor de Dieren. Zij vindt dat wat er bij Albertus Magnus is voorgevallen niet een incident, maar dat het onderdeel is van een zieke cultuur.”

Meer dan kopjes koffie drinken

Schuiling laat weten dat hij zich meer wil verdiepen in wat er precies gebeurd is. Wel laat de burgemeester duidelijk weten dat fysieke intimidatie niet thuis hoort bij een introductie. “Ik wil dat in deze gemeenschap niet hebben, en daarom doe ik veel meer dan alleen kopjes koffie drinken”, aldus Schuiling.