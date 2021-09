In oktober voor 10 cent per dag je fiets stallen in een kluis

nieuws

Reizigers die werken of studeren in Groningen, maar elders in de provincie Groningen of Drenthe wonen, kunnen in oktober voordelig hun fiets veilig stallen in een kluis op een hub.

Het stallen van een rijwiel kost volgende maand 1 cent per uur en maximaal 10 cent per dag. Op acht hubs in Groningen en Drenthe staan fietskluizen. In Groningen gaat het om Leek (A7), Stadskanaal, Vlagtwedde en Zuidhorn Van daaruit kunnen reizigers overstappen op het openbaar vervoer richting stad, en vice versa. De actie is onder meer bedoeld om reizigers erop attent te maken dat het openbaar vervoer een comfortabel en duurzaam alternatief is voor het reizen per auto.

De hub-fietskluizen kunnen per uur, per dag of voor meerdere dagen worden gehuurd. Reserveren, openen en betalen gaat via de app ‘Fietskluizen’. Met de app kunnen reizigers van tevoren een kluis reserveren. Op de app is ook te zien hoeveel kluizen op dat moment beschikbaar zijn. De kluizen hebben bovendien oplaadpunten voor elektrische fietsen.