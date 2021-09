Huiseigenaren in Woltersum kunnen subsidie aanvragen voor aanpakken funderingsproblemen

nieuws

De brochure over de funderingssubsidie wordt uitgereikt. Foto: Henk Tammens

Huiseigenaren in Woltersum kunnen vanaf woensdag een subsidie aanvragen voor het aanpakken van funderingsproblemen van hun huis. Dat heeft de gemeente Groningen bekendgemaakt.

De subsidie bestaat uit twee delen Het eerste deel is bestemd om onderzoek te doen naar de fundering. Het tweede deel is voor het herstel of vernieuwing, als dat nodig blijkt te zijn. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de woning een versterkingsadvies van de NCG heeft. Alle inwoners van Woltersum die hier gebruik van kunnen maken, krijgen een brochure met informatie over de subsidieregeling.

Inlooppunt

De brochure geeft informatie over de subsidie, en wie er voor in aanmerking komt. Inwoners van Woltersum die meer willen weten kunnen ook terecht bij het Inlooppunt in Dorpshuis De Bongerd. Het Inlooppunt is geopend op dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Funderingsproblemen

De funderingssubsidie is in het leven geroepen omdat juist funderingsproblemen het duurzaam herstel van een woning, door aardbevingsschade, in de weg kunnen staan. Het herstellen, en het eventueel vernieuwen van de fundering, hoort dan ook bij de integrale aanpak van de woningversterking en het oplossen van aardbevingsschade. De subsidie kan worden aangevraagd via de website van SNN.