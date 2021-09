Hubfietsen bij P+R Hoogkerk maand lang goedkoper

nieuws

Foto: Aniek Wessel.

Tot en met 9 oktober kunnen reizigers voor een lager tarief gebruik maken van de hubfietsen bij P+R Hoogkerk. Ook maken hubfietsers kans op een maand lang gratis rijden op de fietsen.

Reizigers en passanten van de P+R werden donderdag getrakteerd op koffie, thee en wat lekkers. Medewerkers van Deelfiets Nederland gaven uitleg over de hubfietsen en de kortingsactie. Fleur Gräper-van Koolwijk (gedeputeerde provincie Groningen), Philip Broeksma (wethouder gemeente Groningen) en Wilko Huyink (directeur Groningen Bereikbaar) waren ook aanwezig en maakten ’s middags een proefrit op een hubfiets.

De hubfietsen staan in een overdekte fietsenstalling op de hub P+R Hoogkerk en worden daar automatisch opgeladen. Reizigers kunnen een hubfiets via de app Deelfiets Nederland vanaf vijftien minuten voor gebruik reserveren en bij aankomst ontgrendelen. Het gebruik van de hubfiets kost normaal gesproken twee euro per uur, met een maximum van twaalf euro per dag. Vanaf 9 september krijgen reizigers vijftig procent korting: één euro per uur, maximaal zes euro per dag. De actie loopt tot 9 oktober.