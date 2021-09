HSV blij met herbouw gymzaal De Meet: “Wel enkele wensen over de uiteindelijke vorm”

nieuws

Foto: Alby.1412, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25718381

De Harense Sport Vereniging, HSV, is blij met het plan om gymzaal De Meet in Haren te herbouwen aan de Mellenssteeg. Wel heeft HSV enkele wensen met betrekking tot het definitieve ontwerp.

“De eerste reactie is dat we heel blij zijn”, vertelt Marjan van Ittersum. “We wisten er ook van omdat de contacten met alle betrokken partijen goed zijn. En het is ook geweldig dat de nieuwe gymzaal gebouwd gaat worden op de oude locatie. Als HSV gebruikten wij het voornamelijk voor onze turntrainingen. De kinderen die deze lessen volgen wonen vrijwel allemaal in de buurt van deze locatie. Dus het is geweldig dat iedereen weer terug kan naar de vertrouwde locatie.”

Beweegbox of een traditionele gymzaal

De gemeente Groningen maakte afgelopen week bekend dat de gymzaal herbouwd gaat worden, nadat een felle brand het complex vorig jaar november in de as legde. “De plannen voor de nieuwbouw gaan nu uitgewerkt worden. Het definitieve ontwerp is er nog niet. Wij hebben daarin wel een aantal wensen. Want op welke manier gaat de gymzaal teruggezet worden? Wordt het in de vorm van een beweegbox, of wordt het een traditionele gymzaal. Een beweegbox was voor ons nieuw, maar na uitgebreid onderzoek gaat onze voorkeur toch uit naar een traditionele vorm.”

Geen belijning

De HSV kan dat ook beargumenteren. “Een beweegbox is een vierkante zaal. Deze heeft afmetingen die voor ons niet ideaal zijn. Als we werken met de balk en de ongelijke brug, dan heb je een aanloopruimte nodig. Dat is heel lastig in een vierkant gebouw. Daarnaast heb ik begrepen dat er in een beweegbox geen lijnen worden aangebracht op de vloer. Het hebben van lijnen vinden wij toch wel heel prettig.”

Shuffelen

Momenteel traint HSV in de Rummerinkhof. “Hoe je het ook went of keert, de komende jaren zitten we nog wel met een probleem. De Rummerinhof gaat volgend jaar zomer plat, terwijl de nieuwe gymzaal pas in de zomer van 2023 gereed is. Dus we hebben al geopperd om wellicht een opblaashal neer te zetten. Wij kunnen daar geen gebruik van maken, maar wellicht andere verenigingen wel.” Van Ittersum noemt het shuffelen. “Kijk, stel dat de nieuwe gymzaal een beweegbox wordt. Wij kunnen daar niet zoveel mee, maar je kunt ook verenigingen verschuiven. Wij zouden bijvoorbeeld naar Scharlakenhof kunnen, terwijl een andere vereniging, die wel uit de voeten kan in een beweegbox, naar de nieuwe gymzaal gaat. Dit zijn in ieder geval allemaal punten die we hebben meegegeven.”