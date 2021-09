Horecaondernemer Bruns baalt van Coronacheck: “waar gaat dit naartoe?”

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Gert Bruns uit Haren is een horecaondernemer met meerdere zaken in zijn dorp, zoals Astoria en Intermezzo. In die gelegenheden moet hij vanaf volgend weekend gaan werken met de CoronaCheck-app. Hij baalt van het opgelegde beleid.

Dat zei Bruns zaterdagochtend in Haren Doet op OOG Radio. De ondernemer heeft het gevoel dat het kabinet te makkelijk denkt over het opleggen van dit soort maatregelen.

“We hadden erop gerekend dat alles helemaal losgelaten zou worden en dat is helaas niet gebeurd. Maar we zitten nu met iets opgezadeld waar we best wel problemen mee hebben. In de horeca is op dit moment best wel een personeelsprobleem, daar heb ik ook mee te maken. Nu wordt er weer een maatregel opgelegd. Daar heb je toch wel moeite mee want het moet allemaal wel gebeuren. In een week tijd moet je allerlei zaken op orde hebben.”

Bruns ziet niet hoe hij de maatregel kan handhaven in zijn zaken. “Ik garandeer nu al dat het heel lastig wordt. Ze hebben de maatregel met de check op het terras er nu afgehaald, maar stel je voor dat er mensen op het terras zitten en het gaat regenen. Dan vliegen ze allemaal overal naar binnen, hoe wil je dat in vredesnaam controleren? Ze leggen teveel bij de horeca neer en over andere beroepsgroepen hoor je bijna niets. Wij worden er steeds me geconfronteerd terwijl het aantal besmettingen in de horeca helemaal niet zo hoog ligt”, aldus hem. Hij benadrukt dat zijn zaak Intermezzo bijvoorbeeld meerdere ingang heeft, drie om precies te zijn. “Hoe wil je dat gaan doen?”

“Hoe het zal voldoen zal blijken wanneer het in is gegaan”, denkt Bruns. Hij zit in het bestuur van Koninklijke Horeca Nederland en krijgt signalen uit andere delen van het land waaruit blijkt dat niet alle ondernemers zich aan de maatregel willen houden. “In Brabant is er ook een hele grote groep mensen die zegt dit niet te gaan doen. Ik heb wel contact met mijn collega’s hier in het dorp en er wordt wisselend over gedacht.”

Bruns haalt het voorbeeld aan van de gezondheidscheck bij de deur, wat officieel nog steeds verplicht is. “Ik weet dan al van plekken in den lande dat het op veel plekken niet wordt gedaan. Ik mag niet aan mijn medewerkers vragen of ze zijn ingeënt, maar ik moet wel van mijn gasten vragen of ze gezond zijn. Waar gaat dit naartoe?”

Hoe dan ook, Bruns houdt zijn zaken gewoon geopend. “We gaan er weer wat van maken, we proberen weer wat. Wij gaan gewoon open en hielden ons sowieso al aan allerlei regels. De veiligheid van onze gasten en medewerkers staat voorop, dat is geen issue.”