Hoogkerker (59) aangehouden voor faciliteren hennepteelt

De in beslag genomen auto van de aangehouden Hoogjkerker - Foto via Politie.nl

De politie heeft maandagochtend een 59-jarige inwoner uit Hoogkerk aangehouden. Hij wordt ervan verdacht professionele hennepteelt te hebben gefaciliteerd.

De verdachte kwam op de politieradar, na een eerder onderzoek rond een (opgerolde) hennepkwekerij in de Stad. De man is maandagochtend aangehouden vanwege het faciliteren van de professionele hennepteelt.

Doorzoekingen

Maandagochtend werd ook de woning van de man aan de Zuiderweg doorzocht door agenten. Daarnaast werd er een inval gedaan in een growshop op een bedrijventerrein in Assen. Daar werd een groot aantal goederen aangetroffen, waarmee professionele hennepkwekerijen kunnen worden gerealiseerd.

Inbeslagnames

Omdat de man hoogstwaarschijnlijk financieel voordeel heeft verkregen door zijn activiteiten, heeft de politie beslag gelegd op de caravan en een auto van de verdachte. Ook is er een heftruck in beslag genomen. Het onderzoek naar deze verdachte en zijn betrokkenheid bij het faciliteren van professionele hennepteelt is volgens de politie nog niet klaar, ondanks deze aanhouding.

Newton

De aanhouding is verricht binnen het project Newton, gericht op de aanpak van drugscriminaliteit en ondermijning. Deze teams richten zich op misdaad met grote maatschappelijke effecten en invloed op de veiligheid en leefbaarheid in wijken en buurten. Newton doet verder onderzoek naar de verdachte uit Groningen en de hennepteelt.