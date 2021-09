Hoofdveld Helpman is even hele grote zandvlakte

sport

Foto: Andor Heij. Aanleg kunstgras Helpman.

Het hoofdveld van voetbalvereniging Helpman op sportpark Esserberg is momenteel één grote zandvlakte, maar dat gaat snel veranderen.

Het veld krijgt namelijk kunstgras en verlichting, zodat er meer op gespeeld en getraind kan worden. Eind volgende maand moet het klaar zijn.

“Volgens de planning is dat 27 oktober”, aldus Helpman voorzitter Jan van de Lei. “Maar hopelijk kunnen we er nog iets op inhalen”. Van der Lei had gehoopt dat het veld nu al klaar zou zijn, omdat er een groot capaciteitsprobleem is op de Esserberg.

Maar door allerlei procedures en tegenvallers kon de aanleg niet eerder beginnen. Desondanks kijkt Van der Lei er naar uit: “Het kunstgras is voor Helpman een hele stap vooruit”.