Hoofdingang Zernikeplein 7 maand dicht voor verbouwing

De hoofdingang van Zernikeplein 7 is tot maandag 4 oktober 2021 afgesloten vanwege bouwwerkzaamheden. Dat maakte de Hanzehogeschool donderdagmiddag bekend. Dat betekent dat studenten en medewerkers een maand lang via een andere ingang het gebouw in en uit moeten lopen.

​De reden voor de afsluiting is de start van de laatste fase van de grootschalige verbouwing, die sinds 2019 bezig is. De begane grond van het gebouw gaat er behoorlijk anders uitzien. De huidige Coffee Bean in het Atrium wordt verplaatst en de wachtruimte achter het Servicepunt wordt anders ingericht. In het Atrium zelf worden de onderste twee podiumdelen verwijderd om een goede doorgang te realiseren tussen de nieuw A-vleugel en B-vleugel.

In verband met de verbouwing van de begane grond van Zernikeplein 7 is het Servicepunt tijdelijk verhuisd naar de boulevard van de A-vleugel, bij ingang Zuid. De Canonshop is deze zomer al verhuisd van het U-gebouw naar de nieuwe B-vleugel van Zernikeplein 7.