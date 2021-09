Honderden mensen steunen Nunë en Davit bij protestactie op Grote Markt: ‘Laat ze blijven!’

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Over precies één week horen de Groningse Nunë en Davit of de IND hen mag uitzetten naar Armenië. Om dat te voorkomen organiseerde de Nederlandse familie van de twee kinderen donderdagavond een grote protestactie op de Grote Markt. Daar kwamen enkele honderden demonstranten op af.

De twee kinderen kwamen aan bij het protest in een oude brandweerauto. De kinderen en de toegestroomde menigte werden vervolgens toegesproken, onder andere door PvdA-prominent Esther van Dijken en burgemeester Koen Schuiling. Ook droeg Nunë een gedicht voor, dat speciaal voor het protest werd geschreven door stadsdichter Myron Hamming. De twee kinderen werden daarnaast meermaals luid toegejuicht door het publiek, met als slogan ‘laat ze blijven’.

“Het is wel heel fijn dat zo veel mensen gekomen zijn”, vertelt Nunë. “Het is heel fijn, maar we blijven nog steeds wel heel verdrietig.” Ook Tigran Saribekyan, de vader van Nunë en Davit, staat met een dubbel gevoel op de Grote Markt: “Het is heel fijn dat zo veel mensen hier fijn, dat had ik niet verwacht. Tegelijk is het ook heel verdrietig dat het moet.”

Schuiling: ‘In ons land zeggen we: dit willen we niet!’

“Ik hoop dat jullie je allemaal even kunnen verplaatsen in Nune en Davit, nu er een hele Grote Markt volstaat voor jullie twee”, zo stelde Schuiling tijdens het protest. “Dat is natuurlijk heel spannend. Maar wat nog veel spannender is zijn de afgelopen jaren. Volgens mij zeggen we in ons land: Dat willen we niet.”

Volgens Schuiling leeft de zaak van de twee Groningse kinderen ook in de Tweede Kamer: “Ik kreeg vandaag nog een telefoontje uit Den Haag over Nunë en Davit. Dus mocht iemand denken: Heeft zo’n handtekening eigenlijk wel zin, dan is hier het antwoord. Iedereen weet dat we als Groningen allemaal Nunë en Davit staan!”

Foto: Danja de Jonckheere

Hoop dat rechtszaak niet nodig is

Met het protest wil de familie de laatste handtekeningen ophalen voor een petitie, die ervoor zorgt dat de Tweede Kamer hun zaak opneemt. Daarnaast is het protest bedoeld om aan de IND duidelijk te maken dat Nunë en Davit in Nederland horen. Woensdag werd er al geflyerd voor de twee jonge kinderen in de Groninger binnenstad.

Een meervoudige kamer van de rechtbank Groningen behandelt op 30 september aanstaande of de IND haar werk goed heeft gedaan. Als dat niet zo blijkt te zijn, moet de IND de beoordeling van de uitzettingsprocedure opnieuw doen. Maar de familie Westra hoopt, samen met de twee jonge kinderen, dat het niet zover komt. “We hopen nog steeds dat de IND durft terug te komen op het eerder genomen besluit en inziet dat ze een fout gemaakt hebben in de beoordeling van dit dossier”, zo stelt Edwin Westra. “Met dit protest willen een duidelijk signaal afgeven aan de IND dat je niet op een dergelijke manier met mensen om kunt gaan. Zeker niet aangezien het kleine kinderen betreft die hier hun hele leven al wonen.”

Kinderen zijn nooit in Armenië geweest en spreken geen Armeens

De negenjarige Nunë en haar zevenjarige broertje Davit zijn in Nederland geboren. Ze wonen al hun hele leven in Groningen en zijn nog nooit in Armenië geweest. Ze spreken de taal niet en kenner er niemand. Toch moeten de twee kinderen misschien terug naar het Oost-Europese land, omdat hun ouders wegvluchten uit Armenië. Een petitie om Nunë en Davit hier in Nederland te laten blijven is inmiddels bijna 37.500 keer getekend. Maar omdat er minimaal 40.000 handtekeningen nodig zijn om hun zaak op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen, hopen de kinderen en de familie Westra dat er snel 2.500 handtekeningen bijkomen. De petitie kan hier ondertekend worden.