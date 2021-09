Honderden bezoekers in Garmerwolde tijdens Open Monumentendag

nieuws

De Open Monumentendag heeft dit weekend honderden bezoekers naar Garmerwolde getrokken. Dat laat Remco de Raad van het Atelier in Garmerwolde weten.

“In het dorp vond dit weekend een historische wandeltocht plaats”, vertelt De Raad. “Mensen konden zien hoe het dorp er in 1834 uitzag. Dat gebeurde niet door middel van rondleidingen, maar mensen konden hun eigen wandelroute samenstellen. Als je bijvoorbeeld heel erg geïnteresseerd bent in historische woonhuizen dan kon je deze panden bekijken. Ben je meer geïnteresseerd in kerkgebouwen, dan kon de kerktoren beklommen worden. Een combinatie was uiteraard ook mogelijk.”

Ontvangstgebouw

De Raad runt met zijn bedrijf AvecPlezier Traiteur een horecagelegenheid in het Atelier bij de kerk. “De afgelopen anderhalf jaar is er heel wat werk verzet. Zo is er bij de kerk een ontvangstgebouw gerealiseerd. Doordeweeks kunnen schoolklassen er een bezoek brengen om er tentoonstellingen te bekijken, in het weekend runnen wij er een stukje horeca. Je moet het zien als de perfecte plek waar mensen tijdens een fietstochtje even op adem kunnen komen met een kop koffie en wat lekkers. Maar we hebben ook een menukaart. Dit weekend was het ontzettend druk. En dan heb ik het niet over tientallen mensen, maar echt over honderden bezoekers.”

Melkfabriek

Hoeveel bezoekers het dorp precies bezocht hebben dit weekend weet De Raad niet. “Ik heb gehoord dat de kerktoren op zowel zaterdag als zondag door tweehonderd mensen beklommen is.” De Raad noemt het ook een mooi concept: “Mensen konden zelfstandig een route lopen. Bij ieder historisch gebouw hing een geplastificeerd papier met daarop informatie over de plek. Behalve de kerktoren was ook het oude melkfabriekje in het dorp een hotspot.”