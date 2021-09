Historisch maaien bij LeRoy-huis: “Die messen zijn vlijmscherp”

nieuws

Foto: LeRoy-huis

Het gras en het riet nabij de Lijzijde in de Groningse wijk Lewenborg is zaterdag op een historische manier gemaaid. Het LeRoy-huis spreekt van een succes.

“Normaal gebruiken we hier de bosmaaier voor”, vertelt Gerrit Vos van het LeRoy-huis. “Dan loop je een middag achter die maaier aan en dan is alles weer netjes. Maar het leidde de laatste jaren regelmatig tot klachten. Als ik met de bosmaaier aan het werk was, dan hoorde je dat op twee kilometer afstand nog. We kregen reacties dat mensen hun televisie niet konden horen en dat mensen met migraine er veel last van hadden. Dus toen hebben we de koppen bij elkaar gestoken, en zo is het idee ontstaan om het gras historisch te gaan maaien.”

Scherp

Zaterdag kwamen negen medewerkers van de zeis brigade van het Groninger Landschapsbeheer langs. “Het gras en het riet in onze Fruittuin hebben zij met behulp van de zeis gemaakt. In totaal gaat het om ongeveer vijfhonderd vierkante meter. Nog niet alles is klaar, het gaat om het eerste stuk achter de voetbalkooi bij de Lijzijde.” Vos is onder de indruk. “Het is een hele duurzame manier van gras maaien. Zo’n zeis is ook ontzettend scherp. Dat scherp houden is trouwens ook een hele klus.” Tegenwoordig wordt een zeis scherp gehouden door een strekel te gebruiken, een met grofkorrelig slijpmateriaal beplakte lat. Het beste resultaat wordt echter bereikt door een zeis te haren en te wetten. “Ze moeten zo scherp zijn dat als je er een haar op laat vallen, dat dit haartje dan door midden gaat. Zijn ze minder scherp, dan gaat het gras eerst buigen, en dat wil je niet.”

Cursus

Vos hoopt dat het een vervolg krijgt. “We moeten nog een stuk op het terrein maaien. Volgende week geeft het Groninger Landschapsbeheer een maaicursus met zeis. Wij hopen dat veel bewoners uit Lewenborg zich aanmelden. Zodat zij in de toekomst hier bij ons kunnen maaien, en wij niet meer gebruik hoeven te maken van machines. Zo dragen we ons steentje bij aan een minimale CO₂ uitstoot.”

Een impressie van het historisch maaien zie je in onderstaand filmpje