Het woord ‘help’ gespeld met tampons en maandverband op Grote Markt: “Landelijke aandacht”

Foto: Rixt van Dongera

De organisatie Bloody Basics heeft zaterdagochtend het woord ‘help’ door middel van tampons en maandverband zichtbaar gemaakt op de Grote Markt. De actie heeft als doel om menstruatie-armoede op de politieke agenda te krijgen.

“De actie verliep heel goed”, vertelt Rixt van Dongera van de organisatie. “De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest om menstruatieproducten in te zamelen. Met deze producten hebben we het woord ‘help’ gevormd. Waarom we dit doen? Uit cijfers blijkt dat één op de tien vrouwen niet elke maand genoeg geld in huis heeft om maandverband of tampons te kunnen hopen. Wij vinden dat zoiets in een land als Nederland niet kan. Met deze actie in Groningen willen we dit onderwerp onder de aandacht brengen, en op de landelijke politieke agenda zetten.”

Eerste Hulp Bij Ongesteldheid

Bij de actie was wethouder Isabelle Diks (GroenLinks) van Volksgezondheid aanwezig. “We hebben haar een EHBO, Eerste Hulp Bij Ongesteldheid, overhandigd. De wethouder liet direct weten het een belangrijk onderwerp te vinden. Wij hopen dat het Stadsbestuur er mee aan de slag gaat, en dat het ook landelijk wordt opgepakt. We hebben al contact met diverse Kamerleden. En het is natuurlijk ook erg prettig dat mevrouw Diks flink wat Haagse ervaring heeft, en daar contacten heeft. Hoewel we wel realistisch moeten zijn dat de huidige situatie in Den Haag, met betrekking tot de formatie, niet echt meewerkt.”

Voedselbank

Na afloop van de actie is de organisatie naar de Voedselbank gefietst. “Dat was misschien wel het mooiste onderdeel. Op onze bakfietsen zijn we met de zeventien shoppers vol met menstruatieproducten naar de Voedselbank gegaan, waar we heel warm ontvangen werden. Zij gaan er voor zorgen dat de producten terecht gaan komen bij de mensen die het zo ontzettend nodig hebben.” Meer informatie over de actie vind je op deze pagina.