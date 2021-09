Het gaat goed met het Campus Community Fund

nieuws

Het Campus Community Fund (CCF) heeft in het eerste jaar van zijn bestaan bijgedragen aan 95 miljoen euro aan investeringen, vooral in bedrijfsactiviteiten en samenwerkingsprojecten in de regio.

Het doel van het CCF is, de kansen en de impact van Campus Groningen voor de regio te vergroten. Het CCF bestaat nu precies een jaar en heeft in die tijd in diverse typen projecten geïnvesteerd. Zo is 22,5 miljoen euro geïnvesteerd in Vastgoed en Infrastructuur. Een voorbeeld hiervan is de Clinical Research Unit van het UMCG. Die zorgt ervoor dat data en onderzoeksresultaten voor nieuwe en bestaande medicatie eerder beschikbaar kunnen komen.

Verder is 20 miljoen euro gestoken op het gebied van Faciliteiten en Diensten, onder andere in het Innolab Chemistry & Engineering. Beide open labs bieden ook ruimte voor startups. Tot slot is in totaal 52,5 miljoen euro geïnvesteerd in Bedrijfsactiviteiten in de vorm van start- en scale-up investeringen, publiek private samenwerkingen en werkkapitaal.

Sander Oosterhof van de NOM zegt: “Het Campus Community Fund is wat ons betreft een hele waardevolle toevoeging aan de middelen die Campus Groningen heeft om slim te groeien. Door telkens op een slimme manier de krachten te bundelen kan het fonds daadkrachtig opereren. Noodzakelijke investeringen kunnen snel worden gerealiseerd en dat heeft grote impact op de economie in Noord Nederland.”