Herdenkingssteen voor omgekomen buurtgenote gestolen uit boomgaard in Kostverloren

nieuws

Foto: Buurtboomgaard Kostverloren

Een herdenkingssteen die ter nagedachtenis aan een omgekomen buurtgenote in een boomgaard aan de Friesestraatweg lag, is gestolen. Dat laat de Buurtboomgaard Kostverloren maandag weten.

“We zijn er behoorlijk stuk van”, vertelt Liesbeth Cavé van de Buurtboomgaard. “Onze buurtgenote kwam om het leven bij een brand in haar woning aan de Rembrandt van Rijnstraat. Dat gebeurde in het voorjaar van 2018. Dat heeft toen veel indruk gemaakt in onze wijk. Om onze buurtgenote te kunnen herdenken is een herdenkingssteen gemaakt die sinds 2018 een plek heeft gekregen in de buurtboomgaard op de hoek van de Friesestraatweg en de Rembrandt van Rijnstraat. De steen is een kei van ongeveer dertig centimeter groot en was geplaatst op drie zuilen.”

Vernielingen

Het vermoeden bestaat dat de diefstal heeft plaatsgevonden in het weekend van 22 augustus. “Op 24 augustus hadden wij een afspraak in de boomgaard met iemand van de gemeente. De steen was toen weg. Dat was op zich niet vreemd. Degene die de steen gemaakt heeft, neemt hem wel vaker mee om hem mooier te maken, om er onderhoud aan te plegen. Maar de steen bleek daar helemaal niet te zijn. Ook ontdekten we toen dat er verschillende houten voorwerpen op het terrein waren omgetrapt. We hebben vervolgens in de omgeving gezocht, in bijvoorbeeld heggen, of de steen daar ook lag. Maar tot op heden hebben we de herdenkingssteen nog niet teruggevonden.”

Contact

Cavé en haar buurtgenoten willen graag de steen terug. “We komen heel graag in contact met mensen die iets gezien hebben, of die meer informatie hebben. Heb je in het weekend van 22 augustus iets gezien in onze boomgaard? Of ben je misschien verantwoordelijk voor de diefstal? We willen de steen heel graag terug.” Contact opnemen met Cavé kan via haar mailadres.