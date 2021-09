Hanze-student wint tweeduizend euro met onderzoek naar spuitgietpers

nieuws

Met zijn werkstuk over een hybride spuitgietpers en efficiencyslag voor het bedrijf Stork heeft Corné Lunshof, student Werktuigbouwkunde aan de Hanzehogeschool, de Henk Pijlman Innovatieprijs 2021 in de wacht gesleept.

Lunshof kreeg de prijs donderdagmiddag uitgereikt, tijdens de opening van het hogeschooljaar van de Hanzehogeschool. De Henk Pijlman Innovatieprijs behelst een geldbedrag van 2.000 euro en een kunstwerk van Kim van den Belt, student van Academie Minerva. Van Den Belt was zelf ook genomineerd voor de prijs. Zij werd tweede en ontving een geldbedrag van 500 euro voor haar werkstuk ‘Kaia, the living Co2 filter’. Ook Ronald Rodenboog, Andre Feddema, Martijn Kort, Richard Post en Erik Visser, deeltijdstudenten bij het Instituut voor Engineering, gingen met 500 euro naar huis voor hun werk ‘Clean shipping. Co2 reductie op de bestaande vloot’.

Spuitgietpers

In het winnende afstudeeronderzoek zocht Lunshof naar mogelijkheden voor het terugwinnen van energie en het verbruik van energie te verminderen door spuitgietmachines. Hij adviseerde een hybride spuitgietpers aan Stork, waardoor er efficiencyslag van 10 procent gemaakt kan worden.

Passie en technische kennis

De jury prijst Lunshof voor zijn betrokkenheid bij de technische problematiek die hij in zijn werkstuk beschrijft: “Hij heeft met enorm veel passie en toewijding een grote stap gezet richting een innovatie van ongekende omvang. Zijn kennis is groot en de jury weet zeker dat Corné met die kennis en gedrevenheid een rol van betekenis gaat spelen in zijn vakgebied.”