Hamelloop om geld in te zamelen voor het Hamelhuys: “Hartverwarmend”

nieuws

Het organiseren van een wandeling om daarmee geld in te zamelen voor het Hamelhuys. Een groepje studenten van de Hanzehogeschool kwam met het idee dat door Josje Hamel van het Hamelhuys wordt omarmd.

“De maatregelen om het coronavirus onder de duim te houden hebben er flink ingehakt”, vertelt Hamel. “Ook wij zijn maandenlang gesloten geweest. Ik wil niet op de details ingaan, en de omschrijving ‘financiële problemen’ is wellicht wat zwaar, maar je merkt dat het wel gevolgen heeft. Daarom is het zo geweldig mooi dat er nu een initiatief bedacht is om geld in te zamelen voor het Hamelhuys.”

Culinair

Volgens Hamel gaat het om de Hamelloop. “Deze wordt georganiseerd van 11 tot en met 17 oktober. Je betaalt vijf euro om mee te doen, en deze vijf euro gaat in zijn geheel naar het Hamelhuys. De wandeling kun je een beetje vergelijken met de culinaire wandelingen zoals die afgelopen voorjaar werden gehouden. De studenten hebben verschillende horecabedrijven aan de route bereid gevonden om mee te werken. Door middel van een heel schappelijk bedrag kun je daar genieten van een lekker drankje en culinaire hapjes. En weet je wat het leuke is? Iedereen mag meedoen. Studenten, inwoners van Groningen en mensen van buiten de stad.”

“Mijn kindje”

Het Hamelhuys is een inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. Mensen kunnen er hun verhaal kwijt, en er wordt een luisterend oor geboden. De studenten die de Hamelloop hebben opgezet zijn studenten Bedrijfskunde van de Hanzehogeschool die in een korte periode een opdracht moeten vervullen. “Ik ben daar al verschillende jaren aan gekoppeld. En ieder jaar levert dat mooie initiatieven op. Maar dat er dit keer echt een actie voor het Hamelhuys opgestart is, dat toch echt mijn kindje is, dat is natuurlijk geweldig.”

Horeca

Hamel noemt het ook een win-win situatie. “Je helpt het Hamelhuys, maar je helpt met deze actie ook de horeca. De horeca heeft het door de coronacrisis nog steeds zwaar. En daarnaast. Kijk, we weten niet wat het coronavirus gaat doen. Maar welke maatregelen eventueel in de toekomst ook nodig zijn, dit kan altijd doorgaan. Dit is altijd veilig om te organiseren.”

Meer informatie is te vinden op deze website.