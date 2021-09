Gymzaal De Meet wordt op dezelfde plek in Haren herbouwd

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Gymzaal De Meet in Haren wordt herbouwd op dezelfde plek aan de Mellenssteeg waar die in november vorig jaar is afgebrand. Dat heeft het gemeentebestuur besloten.

Om de plannen voor de nieuwbouw uit te werken, vraagt het college een krediet van 250 duizend euro aan de gemeenteraad. Wethouder Carine Bloemhoff van onderwijs zegt: “Het is de wens van de basisscholen in de buurt om de nieuwe gymzaal op dezelfde plek te bouwen. Het college komt graag aan deze wens tegemoet. Dat is fijn voor de kinderen, want binnen een mum van tijd kunnen zij van school in de gymzaal zijn.”

De gemeente gaat met de betrokken partijen overleggen hoe in de nieuwe gymzaal eigentijds bewegingsonderwijs gegeven kan worden. Ook wordt gekeken naar de wensen van de sportverenigingen. In de tussentijd sporten de kinderen op alternatieve locaties.

De bouw van de nieuwe sporthal kan in de zomer van 2022 beginnen. Een jaar later kan de hal in gebruik worden genomen.