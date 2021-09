GVAV Rapiditas wint stadsderby, punt voor GRC, Stadspark verliest

sport

Foto Martijn Minnema: GVAV - Helpman

In 1F op zondag ging Stadspark thuis ruim onderuit en pakte GRC een punt. In 2L stonden twee stadsderby’s op het programma, GVAV won van Helpman, Lewenborg en Gruno deelden de punten.

Door Martijn Minnema

1F

GRC is het seizoen begonnen met een gelijkspel. Uit bij WVV maakte Casper Boneschansker een voor rust opgelopen achterstand in de tweede helft ongedaan, eindstand 1-1.

SC Stadspark stond thuis tegen Heerenveen bij rust nog op 1-1 maar zag de Friezen na rust uitlopen naar 1-5 waarna Cedwin Tel de eer redde, 2-5.

2L

In de tweede klasse L stonden twee stadsderby’s op het programma. GVAV Rapiditas speelde thuis tegen Helpman, twee clubs die bij de bovenste vijf verwacht worden.

Voor rust was GVAV Rapiditas heer en meester. In een rommelige eerste helft namen ze door een vroege treffer van Ingmar Liezenga in de negende minuut de leiding, kort voor rust maakte Patrick Venema er 2-0 van.

In de tweede helft speelde Helpman beter dan voor rust maar wist het van de drie grote kansen die dat opleverde er geen te benutten. Een kwartier voor tijd zorgde Liezenga met zijn tweede treffer voor de beslissing, 3-0 was tevens de eindstand.

De andere stadsderby ging tussen Lewenborg en Gruno en eindigde gelijk. Mitchell van Kalsbeek zette Gruno voor rust op voorsprong maar in de slotfase kwam Lewenborg via Rodney van den Hoek op 1-1.

3B

In de derde klasse begon GSAVV Forward het seizoen met een 0-2 uitzege bij SVZ. Groninger Boys speelde thuis tegen TLC met 2-2 gelijk.