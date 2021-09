GSb: “Verdwijnen laatste coronaregels onderwijs is geweldig nieuws, wel reset-moment nodig”

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Het verdwijnen van de laatste coronaregels in het onderwijs noemt de Groninger Studentenbond geweldig nieuws.

Dinsdagavond maakten demissionair premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid bekend dat vanaf 25 september de anderhalvemeterregel komt te vervallen. Ook komt op scholen de mondkapjesplicht te vervallen en gelden er geen maximumaantallen meer voor colleges. “Dit is fantastisch nieuws”, reageert voorzitter Marinus Jongman van de Groninger Studentenbond. “Voor iedereen betekent het dat het onderwijs weer normaal wordt en dat alles weer mogelijk is. Wel realiseer ik mij dat er ook een keerzijde aan het verhaal zit. Docenten zullen er wellicht minder blij mee zijn. Voor hen, zeker voor de docenten die tot de kwetsbare groep behoren, is het minder veilig.”

Groepsgroottes

Jongman is vooral blij dat alle colleges weer fysiek plaats kunnen vinden. “Je hebt geen gedoe meer met groepsgroottes en colleges hoeven niet meer digitaal plaats te vinden. Want vergis je niet hè? Er zijn nog steeds studenten die op dit moment op online onderwijs zijn aangewezen. Dus het is heel mooi dat het voor iedereen weer normaal wordt.”

Reset-moment

Over de lange termijn is Jongman ook duidelijk: “Ik denk dat het heel belangrijk is dat we de komende periode teruggaan naar het onderwijs zoals dat er voor de coronacrisis uit zag. Maar dat we tegelijkertijd die periode ook gaan gebruiken als reset-moment. Door de coronacrisis zijn er heel veel oplossingen, vaak noodgedwongen, bedacht. Maar zaten daar misschien ook goede initiatieven tussen? Is digitaal onderwijs in sommige gevallen misschien toch prettig? Laten we daar, als alles normaal is, over gaan nadenken. En laten we de resultaten ervan meenemen, en eventueel invoeren in het volgende studiejaar.”