Grote opkomst vanmiddag verwacht bij Unmute Us; OOG Radio doet live verslag

Foto: Rieks Oijnhausen

Bij de protestparade zaterdagmiddag van Unmute Us wordt veel belangstelling verwacht. De evenementensector en de nachthoreca protesteren voor de tweede keer binnen drie weken tegen de strenge coronamaatregelen.

De protestactie begint zaterdagmiddag om 14.00 uur op de Concourslaan in het Stadspark. Vanaf daar rijden 27 wagens een route rond de Groningse binnenstad. Rond 17.00 uur arriveert men weer in het Stadspark waar vervolgens nog een aantal toespraken gehouden zullen worden. Op de 27 wagens zitten en staan tientallen organisaties uit de drie noordelijke provincies die het niet eens zijn met de strenge coronaregels.

Niet houdbaar

“We hebben inmiddels met zijn allen wel in de gaten dat het verbieden van evenementen niet meer houdbaar is”, laat Unmute Us weten. “Vlak over de grens is alles mogelijk en ook de sportevenementen in Nederland leveren geen bijdrage aan het aantal ziekenhuisopnames. Het wordt tijd om de willekeur te stoppen en per direct evenementen zonder beperkingen toe te staan.” Behalve in Groningen wordt er ook in diverse andere steden geprotesteerd.

OOG Radio

Op OOG Radio is de protestparade live te volgen. Vanaf 13.00 uur presenteren Henri Haan en Alexander Termeer een programma waarin alle ontwikkelingen op de voet gevolgd worden. Henri doet verslag vanaf de protestparade en gaat met diverse betrokken spreken, Alexander doet verslag van de landelijke ontwikkelingen. Het radioprogramma is via deze link te beluisteren.