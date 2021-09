Grote Markt Oostzijde genomineerd voor prijs beste gebiedsontwikkeling

nieuws

Foto: Westcord Hotels

De Grote Markt Oostzijde is genomineerd voor de NEPROM-prijs, een prijs voor de beste gebiedsontwikkeling. Voor de prijs zijn vijf projecten in het land genomineerd.

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan overheidsinstanties en risicodragende marktpartijen die gezamenlijk een locatie in het land ontwikkelen. Kanshebbers op de prijs moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moeten ze een grote maatschappelijke impact op de omgeving hebben, en moeten ze excelleren in leefbaarheid, gebruikswaarde, beleving en duurzaamheid.

Behalve de Grote Markt Oostzijde zijn voor de prijs ook Kerckebosch in Zeist, Strijp-R in Eindhoven, Little C in Rotterdam en DeHallen in Amsterdam genomineerd. De jury laat weten dat alle vijf projecten goede voorbeelden zijn van samenwerking tussen overheden en marktpartijen, en dat de projecten ook architectonisch, stedenbouwkundig en commercieel uitblinken. De winnaar wordt bekend gemaakt op 25 november, op de Dag van de Projectontwikkeling.