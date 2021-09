Grote Markt krijgt veel bomen en een waterpartij

nieuws

De nieuwe Grote Markt krijgt een groot aantal bomen op de plek waar jarenlang het VVV-gebouw stond. Aan de noordzijde komt een waterpartij, waar in de winter mogelijk geschaatst kan worden. Dat staat in de plannen van de gemeente.

De Grote Markt wordt een levendig voetgangers- en ontmoetingsplein waar geen plaats meer is voor OV-bussen. Het midden van het plein blijft open. Standplaatshouders krijgen een plek aan de noordzijde van het plein, bij de waterpartij. Er is ook ruimte voor speelplekken en zitjes, gemaakt van natuursteen en hout. Ook blijft er voldoende ruimte voor de kermis. De taxistandplaatsen verdwijnen van de Grote Markt.

De bomen aan de oostzijde staan op 15 meter afstand van de oostgevel. De vrije stamhoogte wordt minimaal vier meter, zodat de begane grond van de oostwand in zicht blijft. De bestrating van het plein wordt uitgevoerd in een warm beige-grijze baksteen in combinatie met natuursteen.

Er komen twee fietsroutes: eentje tussen Ebbingestraat en Gelkingestraat, dus voor het stadhuis langs, en eentje langs de oostwand. De nieuwe oost-westroute loopt via de Guldenstraat, Rodeweeshuisstraat en Kwinkenplein richting Sint Jansstraat. De herinrichting gaat maximaal 15 miljoen euro kosten. De aanpak begint medio volgend jaar en moet in 2023 klaar zijn.