Grote expositie van kunstenaar JR in Groninger Museum

nieuws

Het Groninger Museum pakt vanaf 20 november flink uit met ‘JR: Chronicles’. Het betreft een overzicht van het werk van de Franse beeldend kunstenaar JR, met muurcollages, foto’s, video’s en archiefmateriaal.

De expositie geeft volgens het museum een goed beeld van zijn indrukwekkende carrière: van de vroege graffitikunst die hij als tiener in Parijs maakte tot zijn maatschappelijke projecten en grootschalige architectonische interventies in steden over de hele wereld.

JR staat bekend om zijn ambitieuze maatschappelijk geëngageerde projecten. Als fotograaf geeft hij zichtbaarheid aan allerlei mensen en gemeenschappen over de hele wereld, maar ook inzicht in hun problematiek. Hij reproduceert de individuele portretten op monumentale schaal om ze vervolgens in de openbare ruimte op te plakken. Soms doet hij dat illegaal.

De expositie is te zien van 20 november tot 12 juni volgend jaar.