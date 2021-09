Grote brand bij vuilstort Stainkoelen in Stad; brandweer blust vuurhaard met zand (update)

nieuws

Foto: 112 Groningen

Bij afvalverwerker Stainkoeln aan de Winschoterweg in Groningen is donderdagavond een grote brand ontstaan. Deze brand zorgde voor veel rookontwikkeling, die voor overlast zorgde in de omgeving. Rond middernacht was de brand voorbij.

De rookpluim, die met deze brand gepaard ging, was vanuit de wijde omtrek te zien. Vooral in de wijk Meerstad zorgde deze rook voor overlast. Mensen die overlast hadden van de rook, werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten.

De brandweer schaalde de brand snel op naar ‘middelbrand’. Om de werkzaamheden tussen de verschillende hulpdiensten goed te kunnen coördineren werd er ook opgeschaald naar GRIP-1. Ook politie en meerdere ambulances kwamen naar de vuilstort om, waar nodig, te assisteren.

Het brandende afval zou bestaan uit hout, bitumen en kunststof, zo liet een woordvoerder weten aan DvhN. Asbest zou niet zijn vrijgekomen. De brandweer liet verder weten dat de brandhaard afgedekt wordt met zand, om zo de zuurstof van de brandhaard weg te nemen en op deze manier de vlammen te doven.

NL-Alert uitgegeven

Ook in andere delen van de gemeente zorgt de brand mogelijk voor rookoverlast. Het NL-Alert Netwerk werd daarom ingeschakeld om omwonenden te waarschuwen. Deze alarmering werd uitgegeven in de omgeving van Groningen, Garmerwolde, Ten Boer en Meerstad.

Update 24-09-2021 0.00 uur:

Volgens de brandweer was de brandhaard rond middernacht echt uit: “Het afdekken met zand verliep voorspoedig. We doen nog een laatste controle en gaan dan terug naar de kazerne.” Het NL-Alert van eerder deze avond kwam hiermee te vervallen.