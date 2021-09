Groningse jongerenorganisaties maken binnenstad schoon: “Flink wat afval opgeruimd”

nieuws

Foto: Jeroen Koppelaar

Verschillende jongerenorganisaties steken zaterdag de handen uit de mauwen om in de binnenstad zwerfafval op te ruimen. Volgens een woordvoerder was er in het begin van de middag al flink wat afval opgeruimd.

“We zijn vanochtend rond 10.30 uur begonnen”, vertelt Jeroen Koppelaar van de Jonge Democraten. Behalve de Jonge Democraten wordt de actie georganiseerd door DWARS, Jonge Socialisten, Youth for Climate Adaptation en Youth for Climate. “Voor de actie hebben zich veertig mensen aangemeld. Met die opkomst zijn we erg tevreden. Omdat we ook met zo’n grote groep zijn hebben we ons opgesplitst in twee groepen. Wij zijn nu aan het schoonmaken in de binnenstad, de tweede groep is eerst het Noorderplantsoen door geweest en is nu in de buurt van het UMCG.”

Sfeer is erg gezellig

En er is al flink wat afval opgeruimd. “Ja, er is al heel wat rotzooi verzameld. Je moet vooral denken aan blikjes die we aantreffen, maar ook peuken, bierdopjes en glas.” Op de vraag of er ook veel mondkapjes worden aangetroffen zegt Koppelaar dat dit mee valt. “Ik verwacht dat we nog tot 15.00 uur doorgaan met deze actie. De sfeer onderling is erg gezellig en goed.” Dat de sfeer gezellig is, is misschien opmerkelijk omdat het om jongerenorganisaties van verschillende politieke partijen gaat: “Wij kunnen heus wel goed samenwerken”, reageert Koppelaar lachend. “Misschien kunnen ze in Den Haag nog iets van ons leren.”

Klimaat

Het opruimen van het afval vindt plaats in het kader van het klimaat en de opwarming van de aarde. De betrokken organisaties noemen het de hoogste tijd om actie te ondernemen. “Wij voelen het als onze verantwoordelijkheid om op te komen voor het klimaat en het milieu”, zegt voorzitter Sophie Middelhuis van DWARS Groningen. “Juist nu we weten dat het écht twee voor twaalf is.” Volgens de Groningse jongerenorganisaties is de actie dan ook bedoeld als aanmoediging voor iedereen. Voorzitter Lise Deijs van de Jonge Socialisten Groningen: “Uiteindelijk moeten we met z’n allen de wereld een stukje schoner maken. Als we het gezamenlijk doen is het niet alleen functioneel, maar ook nog eens erg leuk om te doen.”